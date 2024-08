Ράντι Όρτον για την κουβέντα περί GOAT: «Γ$%^α τον ΛεΜπρόν»! (vid)

Ο Ράντι Όρτον, άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής WWE, κλήθηκε να σχολιάσει τον κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών βάζοντας στην κουβέντα τον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς όμως φαίνεται ότι δεν... εκτιμά ιδιαίτερα τον King.

Ο Ράντι Όρτον έχει αγωνιστεί στο βασικό ρόστερ του WWE χωρίς διακοπή για 19 συνεχόμενα χρόνια.

Μάλιστα έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής της εταιρείας όταν νίκησε τον Κρις Μπενουά για να κερδίσει το World Heavyweight Championship στην ηλικία των 24 ετών, κυριαρχώντας στα main events του WWE καθ' όλη τη δεκαετία του 2010.

Ο Όρτον παραχώρησε συνέντευξη στον Κόντι Ρόουντς, ο οποίος του ανέφερε τη συζήτηση περί GOAT ανάμεσα στον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ποια ήταν η απάντησή του Όρτον; «Γ$%^α τον ΛεΜπρόν»!



