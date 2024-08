Η ανακοίνωση του επίσημου προγράμματος του ΝΒΑ, έφερε και την καταμέτρηση των αγώνων που θα προβληθούν σε παναμερικανικό δίκτυο. Τα ματς των Μιλγουόκι Μπακς.

Η... μπογιά των Λος Άντζελες Λέικερς περνάει ακόμα. Ειδικά εκείνη του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η κοινή συμμετοχή με τον γιο του Μπρόνι, αλλά και όλη η Δυναστεία που κουβαλούν οι πρωταθλητές του 2020, τους κάνει την ομάδα με τα περισσότερα ματς σε παναμερικανικό δίκτυο.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2024-2025, το οποίο δεν είχε εκπλήξεις σε σχέση με τις... διαρροές των προηγούμενων ημερών. Και επιβεβαίωσε ότι 39 αγώνες των Λέικερς (ένας λιγότερος από πέρσι) θα προβληθούν σε παναμερικανικό δίκτυο.

Είναι τρία περισσότερα από τα 36 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (τρία λιγότερα σε σχέση με πέρσι) και πέντε παραπάνω από τα 34 των πρωταθλητών Μπόστον Σέλτικς (ίδια με πέρσι).

Οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι φέτος δεν είναι στο πρόγραμμα των Χριστουγέννων, θα έχουν 27 αγώνες, τρεις λιγότερους αν τους συγκρίνουμε με πέρσι.

Τέλος, οι ομάδες με τα λιγότερα ματς σε παναμερικανικό δίκτυο είναι οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οι Τορόντο Ράπτορς και οι Ντιτρόιτ Πίστονς, από 4 αγώνες.

Τα περισσότερα παραπάνω ματς έχουν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς (+15 και συνολικά 25) και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (+12, συνολικά 25).

