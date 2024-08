Ο Τζο Χάρις αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ. Αγωνίστηκε για 10 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ κατέκτησε το διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game του 2019.

Τα πολλά προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν τον Τζο Χάρις στην απόφαση να σταματήσει το μπάσκετ.

Ο 32χρονος σούτινγκ γκαρντ ήταν μέλος των Ντιτρόιτ Πίστονς, την περασμένη σεζόν, ωστόσο μέτρησε μόλις 16 αγώνες.

Ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια, σε 246 πιθανά ματς κανονικής περιόδου, αγωνίστηκε σε 104.

Αποτέλεσε μέλος των Κλίβελαντ Καβαλίερς, των Μπρούκλιν Νετς και τον Πίστονς.

Το 2019, στο All Star Game είχε κατακτήσει τον τίτλο του διαγωνισμού τριπόντων, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του με 1.026/2.354 τριποντα, δηλαδή ένα ποσοστό που φτάνει στο 43.6%!

After 10 NBA seasons, Joe Harris has retired from basketball. Harris played 504 NBA games for the Nets, Cavaliers and Pistons. He was a career 43.6 percent three-point shooter and won the Three-Point Contest at 2019 All-Star weekend. pic.twitter.com/2eLPJAhLzU