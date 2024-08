Ο Τέρενς Ντέιβις φαίνεται πως έκανε προπόνηση με τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι θα εξετάσουν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μίκαελ Σκότο του Hoops Hype, οι Μιλγούκι Μπακς επέτρεψαν στον Τέρενς Ντέιβις να κάνει προπόνηση μαζί με τα «ελάφια», τα οποία θα εξετάσουν την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 27χρονος γκαρντ (1,93 μ.) από τις ΗΠΑ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε βρισκόταν στη G League για λογαριασμό των Ριπ Σίτι Ρεμίξ όπου και είχε κατά μέσο όρο από 10,5 πόντους με 4,8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20,3 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Σακραμέντο Κινγκς ενώ όταν ήταν στους Τορόντο Ράπτορς ως rookie, είχε συλληφθεί για κακοποίηση γυναίκας.

