Οι Λος Άντζελες Κλίπερς θα εγκαινιάσουν το νέο γήπεδο κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Η συγκατοίκηση των Λέικερς και των Κλίπερς θα λήξει φέτος, με τους δεύτερους να αποκτούν το νέο υπερσύγχρονο γήπεδό τους. Το Intuit Dome, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ίνγκλγουντ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το Σεπτέμβριο του 2021.

Και αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του τις επόμενες ημέρες και να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους Κλίπερς στην έναρξη της σεζόν 2024-2025. Μάλιστα, θα είναι ένα από τα γήπεδα που θα φιλοξενήσει το τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, το 2028.

Η καθιερωμένη... διαρροή του προγράμματος και κυρίως της πρεμιέρας των αγώνων, θα φέρει την ομάδα του Τάι Λου αντιμέτωπη με τους Φοίνιξ Σανς.

Με την αναμέτρηση να διεξάγεται τα ξημερώματα της 24ης Οκτωβρίου.

The Los Angeles Clippers are slated to open their new Intuit Dome for the first regular season game on Oct. 23 hosting the Phoenix Suns, sources tell me and @LawMurrayTheNU.