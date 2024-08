Παίκτης των Γιούτα Τζαζ παραμένει ο Λάουρι Μάρκανεν, που έβαλε υπογραφή σε επέκταση η οποία θα φέρει στον προσωπικό του λογαριασμό 238 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια!

Όπως αναμενόταν μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, έτσι και έγινε στην περίπτωση του Λάουρι Μάρκανεν. Ο Φινλανδός φόργουορντ παραμένει στους Γιούτα Τζαζ, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο αξίας 238 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως μετέφερε και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μάρκανεν που είχε έναν χρόνο συμβόλαιο αξίας 18 εκατομμυρίων, εκμεταλλεύτηκε το cap space των Τζαζ για την ερχόμενη σεζόν και στα υπόλοιπα τέσσερα της επέκτασής του, θα λάβει 196 ακόμα εκατομμύρια δολάρια.

Η υπογραφή του σε αυτήν την επέκταση, βέβαια, σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει trade για τους επόμενους έξι μήνες, επομένως θα είναι παίκτης των Τζαζ δεδομένα για την επόμενη σεζόν. Αφήνοντας απογοητευμένους μνηστήρες, όπως τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Utah Jazz All-Star forward Lauri Markkanen has signed a five-year, $238 million contract renegotiation and extension – including $220 million in new money, his agent Michael Lelchitski of @SIGSports tells ESPN. pic.twitter.com/dFx6pIc2nV