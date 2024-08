Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν, με two way συμβόλαιο, τον Λετονό σέντερ Ανζέις Πασέκνικς (28χρ., 2.18).

Οι Μιλγουόκι Μπακς ενισχύουν τη γραμμή των ψηλών τους, με τον 28χρονο Λετονό σέντερ, Ανζέις Πασέκνικς. Η απόκτησή του θα γίνει με συμβόλαιο two way, δηλαδή θα παίζει στην G-League, αλλά και έχει και τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων.

Ο Πασέκνικς πέρασε δύο χρόνια στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (2019-2021), ενώ την περασμένη σεζόν ήταν μέλος της ισπανικής Παλένθια, όπου μέτρησε 13 πόντους και 5 ριμπάουντ, ανά αγώνα. Η ισπανική ομάδα υποβιβάστηκε στο τέλος της σεζόν.

Free agent center Anzejs Pasecniks is signing a two-way deal with the Milwaukee Bucks, his agent @ArtursKalnitis of @BsaAgency tells ESPN. The Latvian 7-footer played parts of two NBA seasons with Washington. pic.twitter.com/BsnVaTy3HD