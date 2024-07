Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ είναι η τελευταία προσθήκη των Μιλγουόκι Μπακς και πλέον είναι πολύ πιθανό να γνωρίζουμε την αρχική τους πεντάδα ενόψει της επόμενης σεζόν.

Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ και Ντέιμιαν Λίλαρντ θα γίνουν και πάλι συμπαίκτες. Οι Μπακς απέκτησαν τον 25χρονο γκαρντ με μονοετές συμβόλαιο, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του δαχτυλιδιού.

Και πλέον το ρόστερ τους έχει διαμορφωθεί σε έναν μεγάλο βαθμό, με τον Τρεντ Τζούνιορ να έρχεται για να πιάσει θέση στην αρχική πεντάδα, δίπλα φυσικά στους Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ.

