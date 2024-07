Την περίπτωση του Μπράντον Ίνγκραμ έχουν στο μυαλό τους οι Τορόντο Ράπτορς, ακόμα και αν δε φαντάζουν ως το φαβορί.

Το καλοκαίρι έχει ακόμα πολύ δρόμο για τους Τορόντο Ράπτορς. Οι Καναδοί βρίσκονται σε μία σεζόν που ξαναχτίζουν σημαντικά κομμάτια του ρόστερ και μεταξύ αυτών καλούνται να πάρουν μία απόφαση σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έχει ενημερώσει πως δε θέλει να συνεχίσει στο NBA και σκοπεύει να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Με τους Ράπτορς ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζέικ Γουάινμπαχ, να αποτελούν μία από τις ομάδες που κοιτάζουν την περίπτωση του Μπράντον Ίνγκραμ, για ένα ενδεχόμενο trade, παρότι δε βρίσκονται στα φαβορί.

The Raptors are a team that could fly under the radar as a Brandon Ingram suitor.



If Toronto is motivated to add Ingram to a core of Quickley, Barrett, and Barnes, they could build a trade package around Bruce Brown, another rotation player, and draft compensation.