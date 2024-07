Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των Κλίπερς και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έσπευσε να στείλει τις καλύτερες ευχές της!

Αν μη τι άλλο ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ άφησε ανεξίτηλο το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ στο σύντομο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ με αποτέλεσμα να βρει το συμβόλαιο που ήθελε στους Κλίπερς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, με την διοίκηση του «δικεφάλου» να του στέλνει το δικό της μήνυμα.

«Είναι επίσημο. Είμαστε περήφανοι για εσένα Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Συγχαρητήρια και καλή τύχη. Μια φορά ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ» ανέφερε σε σχετικό ποστάρισμα.

It’s official ✍🏽

We are proud of @Kevinporterjr

Congrats KPJ and good luck 🦇

Once PAOK, always #PAOK ⚪️⚫️ https://t.co/f3Rj4geHeE

— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 10, 2024