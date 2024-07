Κερ: «Κλέι Τόμπσον σε ευχαριστώ για όλα, θα μας λείψει» (vid)

Ο Στιβ Κερ αποχαιρέτησε τον Κλέι Τόμπσον από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι Ντάλας Μάβερικς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κλέι Τόμπσον, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ήδη δυνατή γραμμή των Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ, βάζοντας έτσι τέλος στη μακρά θητεία τους στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο πρώην -πλέον- προπονητής του, Στιβ Κερ, σε δηλώσεις που παραχώρησε, αναφέρθηκε στον 34χρονο περιφερειακό, ευχαριστώντας τον παράλληλα για τα όσα κατάφεραν να κάνουν τόσο για την ομάδα όσο και γενικότερα για την πόλη του Σαν Φρανσίσκο.

«Θέλω να πω ευχαριστώ στον Κλέι Τόμπσον για 13 υπέροχα χρόνια, 10 στα οποία ήμουν και εγώ εκεί. Όσα έκανε για την ομάδα, τον οργανισμό, την πόλη, για εμένα προσωπικά, η σχέση που είχαμε, όλες οι επιτυχίες, αλλά το πιο βασικό, το ότι τα περάσαμε όλα μαζί ήταν τόσο σημαντικό και υπέροχο.

Θα μας λείψει ο Κλέι. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτά τα πράγματα σπάνια πάνε όπως θέλεις, όπως το σχεδιάζεις, να το κάνεις και να φύγετε όλοι μαζί. Ελπίζαμε πως θα γινόταν αλλά δεν έγινε. Ευχόμαστε τα καλύτερα στον Κλέι, τον αγαπάμε και θα μας λείψει. Και Κλέι, αν βλέπεις, σε ευχαριστώ για όλα».

Steve Kerr thanks Klay Thompson for his time with the Warriors 🫡 pic.twitter.com/row4iIhIVH