Μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση, ο Κέμπα Γουόκερ επιστρέφει στο χώρο του μπάσκετ αυτή την φορά όμως από άλλο πόστο, για λογαριασμό των Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Κέμπα Γουόκερ, ο οποίος έριξε τίτλους τέλους στην εξαιρετική του καριέρα πρόσφατα, με τελευταίο του σταθμό την Μονακό, επιστρέφει στα παρκέ αλλά αυτή την φορά από άλλη θέση. Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικάνος γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε με την φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς(2011-2019), επιστρέφει στο NBA και στο Σάρλοτ, αυτή την φορά για να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο του Τσάρλς Λι ως υπεύθυνος βελτίωσης παικτών.

Συνολικά στους Χόρνετς(2011-2019) είχε κατά μέσο όρο 19.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ

Kemba Walker is joining the Hornets on HC Charles Lee's coaching staff as a player enhancement coach, per @ShamsCharania pic.twitter.com/B8TNP0DdXp

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2024