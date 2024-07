Ο Τάιρον Πρινς αναμένεται να συνεχίσει στην καριέρα του στους Μπακς.

Γεμίζουν τα κενά τους στο ρόστερ σιγά σιγά οι Μπακς. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια ο Τάιρον Πρινς σχεδιάζει να υπογράψει με το Μιλγουόκι για να συνεχίσει στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο την καριέρα του.

Ο Πριν μέτρησε 8.9 πόντους και 2.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο φέτος με τους Λέικερς, ενώ σούταρε με 39.6% στα τρίποντα σε 78 παιχνίδια με τη φανέλα των λιμνάνθρωπων. Αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη frontcourt των ελαφιών.

Στο παρελθόν έχει παίξει σε Τίμπεργουλβς, Χοκς, Καβς και Νετς, έχοντας μπει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ το 2016. Αγωνίζεται στη θέση του small forward.

Free agent F Taurean Prince plans to sign a deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/qpW5Tx0EcT