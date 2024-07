Με ένα ποστ στο twitter οι Τορόντο Ράπτορς καλωσόρισαν όλους τους νέους παίκτες της ομάδας, μεταξύ αυτών φυσικά και τον Σάσα Βεζένκοβ που αναμένει να δει τι επιφυλάσσει για εκείνον το μέλλον.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι εδώ και μέρες παίκτης των Τορόντο Ράπτορς. Οι Καναδοί απέκτησαν τα δικαιώματά του μετά το trade με τους Κινγκς και τον καλωσόρισαν στην ομάδα τους με ένα ποστ, όπως και τον Ντέιβιον Μίτσελ που έκανε με εκείνον το ίδιο δρομολόγιο.

Μπορεί ο ίδιος να δήλωσε από τη Βουλγαρία πως ακόμα δεν έχει μιλήσει με τους Ράπτορς σχετικά με το μέλλον του, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι τυπικές διαδικασίες δεν τρέχουν.

Με τον Βούλγαρο φόργουορντ να περιμένει για να δει τι ακριβώς ζητούν στο Τορόντο από εκείνον και αν θα έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση η πόρτα της Ευρώπης, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να βολιδοσκοπούν την κατάσταση, είναι πάντα ανοιχτή, αν καταφέρει να απαλλαγεί από το εγγυημένο συμβόλαιο που έχει υπογράψει από πέρσι, για τη σεζόν που μας έρχεται.

Welcome to the family, Sasha 🤝 pic.twitter.com/sHKVF6YMCM