Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Ταϊρίς Μάξεϊ συμφώνησε για την επόμενη μισή δεκαετία με τους Σίξερς.

Όπως μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, οι Σίξερς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάξεϊ ώστε να συνεχίσει να είναι παίκτης της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια για αρκετές ακόμη σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 24χρονος Αμερικάνος γκαρντ με ύψος 1,88 μέτρα, φαίνεται πως έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με απολαβές που φτάνουν τα 205 εκατομμύρια δολάρια.

Τη αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Μάξεϊ είχε κατά μέσο όρο από 25,9 πόντους με 3,7 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ σε 37,5 λεπτά συμμετοχής.

Philadelphia 76ers All-Star Tyrese Maxey has agreed on a five-year, $205 million maximum contract, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/IZybaS56Ui