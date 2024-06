Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτελεί στόχο των Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς μπορεί να θεωρούν τον Βασίλιε Μίτσιτς ως έναν παίκτη που θα έπρεπε να είχε έρθει στην ομάδα νωρίτερα, ωστόσο το όνομα του Σέρβου γκαρντ βρίσκεται στη λίστα των Ντένβερ Νάγκετς.

Σύμφωνα με το Yahoo! Sports οι πρωταθλητές του 2023 εξετάζουν την περίπτωση του Μίτσιτς, έχοντας ως υποψήφιος αντάλλαγμα τον Ζέκε Νάτζι, ο οποίος θα λάβει 8 εκατομμύρια την επόμενη σεζόν.

Τον περασμένο Ιούλιο ο Μίτσιτς είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έναντι 23.5 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ομάδα να έχει την επιλογή για την ανανέωση την τρίτη σεζόν.

"Zeke Nnaji's $8M salary could be an outgoing package to bring back Serbian point guard Vasilije Micić from Charlotte, who's been a target for Denver, sources said."



