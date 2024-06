Ο Κέβιν Λοβ μπορεί να επέλεξε να κάνει opt out ωστόσο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κέβιν Λοβ δεν έκανε χρήση της option των 4 εκατ. δολαρίων που υπήρχε στο συμβόλαιό του ώστε να παραμείνει στους Μαϊάμι Χιτ και τη νέα σεζόν και περιμένει να βγει στο free agency, έχοντας αρχίσει ήδη συζητήσεις.

Για την ακρίβεια, οι συζητήσεις είναι μεταξύ του 35χρονου ψηλού από τις ΗΠΑ και τους... Μαϊάμι Χιτ! Όπως αναφέρει μάλιστα το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις.

Ο Κέβιν Λοβ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρκεια της Regular Season είχε κατά μέσο όρο από 8,8 πόντους με 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 16,8 λεπτά συμμετοχής.

