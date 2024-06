Οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς φαίνεται ότι δεν θα κρατήσουν τον Τριστάν Βούκσεβιτς και τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Μίκαελ Σκότο στο HoopsHype, ο Τριστάν Βούκσεβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, οι οποίοι θα αναζητήσουν κάποιου είδους trade.

Ο 21χρονος Σέρβος σέντερ είχε στο συμβόλαιό του team option το οποίο θα επέτρεπε στην ομάδα του να τον κρατήσει και τη νέα σεζόν, ωστόσο οι «μάγοι», σύμφωνα με το δημοσίευμα, φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα των 2,42 εκατ. δολαρίων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βούκσεβιτς υπέγραψε τον Μάρτιο με τους Γουίζαρντς και σε 10 αγώνες της regular season κατάφερε να έχει κατά μέσο όρο από 8,5 πόντους με 3,6 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 15,3 λεπτά συμμετοχής.

