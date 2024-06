Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ φαίνεται πως θα συνεχίσει στους Λέικερς και την περίοδο του 2024-25, έχοντας ενεργοποιήσει τη σχετική option στο συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Ντ' Άντζελο Ράσελ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του συμβολαίου του και να παραμείνει στους Λος Άντζελες Λέικερς τη σεζόν 2024-25.

Ο 28χρονος γκαρντ (1,91 μ.) είχε υπογράψει πέρυσι με την ομάδα της Καλιφόρνιας ωστόσο το μέλλον του έμοιαζα αβέβαιο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στην κανονική περίοδο μετρούσε κατά μέσο όρο από 18 πόντους με 3,1 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ σε 32,7 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Τίμπεργουλβς, τους Γουόριορς και τους Νετς ενώ η player option του αναμένεται να του δώσει 18,7 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Lakers guard D’Angelo Russell is picking up his $18.7 million player option for next season to stay in LA, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/H44wduSZL3