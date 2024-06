O Κουίκλι συνεχίζει στους Ράπτορς για πέντε χρόνια και $175 εκατομμύρια

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Τορόντο Ράπτορς για τα επόμενα πέντε χρόνια λαμβάνοντας 175 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι άλλαξε περιβάλλον μεσούσης της σεζόν, αφήνοντας τους Νικς για τους Ράπτορς στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Όου Τζι Ανουνόμπι στους Νεοϋορκέζους.

Πλέον αναμένεται να υπογράψει στους Ράπτορς για τα επόμενα πέντε χρόνια αντί 175 εκατομμυρίων δολαρίων.

O 25χρονος γκαρντ σημείωσε φέτος 17 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ μ.ό. σε 68 συμμετοχές με τους Νικς και τους Καναδούς.

