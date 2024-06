Κερ: «Θέλω απεγνωσμένα να παραμείνει ο Κλέι Τόμπσον»

Ο Στιβ Κερ θέλει σαν τρελός την παραμονή του Κλέι Τόμπσον στους Γουόριορς.

To δημοσίευμα του Αthletic ανέφερε πως οι Γουόριορς δεν έχουν προτείνει ακόμα συμβόλαιο στον Κλέι Τόμπσον και γίνεται πλέον πάρα πολύ πιθανή η αποχώρηση του από την ομάδα. «Οι συζητήσεις έχουν παγώσει. Με την free agency να απέχει λιγότερο από 10 μέρες, είναι πολύ κοντά πλέον η έξοδος του Τόμπσον από το Γκόλντεν Στέιτ. Είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά».

Παρόλα αυτά ο Στιβ Κερ δεν δείχνει να πτοείται από όλα αυτά και έκανε ξεκάθαρο πως τον θέλει στο Γκόλντεν Στέιτ, μιλώντας στο «Jim Rome Show». O προπονητής των πολεμιστών είπε πως επιθυμεί απεγνωσμένα να παραμείνει ο Κλέι.

Φέτος μέτρησε 17.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ μ.ό. σε 77 αγώνες στη regular season με τους Γουόριορς. Μένει να δούμε αν τελικά θα αποχωρήσει από τους Γουόριορς μετά από αμέτρητες όμορφες στιγμές και 4 πρωταθλήματα που κατέκτησε δίπλα στον Στεφ Κάρι, τον έτερο Splash Brother.

Steve Kerr says he wants Klay to remain a Warrior but he has to "make whatever decision he makes"



(via @jimrome) pic.twitter.com/4kda5Q8O3Y