Oι Χιτ αναμένεται να... χρυσώσουν τον Μπαμ Αντεμπάγιο με επέκταση 166 εκατ. δολαρίων.

Είναι ένας από τους πυλώνες των Χιτ τα τελευταία χρόνια δίπλα στον Τζίμι Μπάτλερ, ενώ αποτελεί και το αγαπημένο παιδί του Πατ Ράιλι. Ο λόγος για τον Μπαμ Αντεμπάγιο που ανεβαίνει επίπεδα κάθε σεζόν και τώρα αναμένεται να ανταμειφθεί.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, Χιτ και Αντεμπάγιο σκοπεύουν να φτάσουν σε τριετή επέκταση αξίας 166 εκατ. δολαρίων (max επέκταση). Ο Μπαμ έχει παίξει 3 φορές σε All Star Game, ενώ είναι και τρεις φορές σε κορυφαία αμυντική πεντάδα.

Έτσι το Μαϊάμι θα δέσει τον Μπαμ μέχρι και τη σεζόν 2028-29, κάνοντας τον Μίδα και δείχνοντας του πόσο τον στηρίζουν. Φέτος είχε 19.3 πόντους, 10.4 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ κατά μεσο όρο, ενώ έχει φτάσει σε δύο περιπτώσεις στους τελικούς του ΝΒΑ με το σύνολο του Σποέλστρα.

