Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς φαίνεται πως είναι πολύ αισιόδοξοι για την υπογραφή της επέκτασης με τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν Μέσα από τις ΗΠΑ, με πρώτο τον Σαμς Τσαράνια, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς βρίσκονται ακόμα πιο κοντά στο να έρθουν σε συμφωνία με τον Ντόνοβαν Μίτσελ και αυτός με τη σειρά του να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου τους.

Μάλιστα, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προσφορά η οποία θα είναι για 4 χρόνια και θα έχει συνολικά απολαβές για τον ίδιο που θα φτάσουν τα 209 εκατ. δολάρια ενώ θα αρχίσει να ισχύει από το καλοκαίρι του 2025, όταν και τελειώνει το τωρινό.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 27χρονος γκαρντ από τις ΗΠΑ είχε κατά μέσο όρο από 26,6 πόντους με 5,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ σε 35,3 λεπτά συμμετοχής ενώ βρίσκεται στους Καβαλίερς από το 2022.

"There is growing optimism and confidence within the Cavaliers that they will reach a new extension--worth up to $209 million--with (Donovan) Mitchell."@ShamsCharania provides an update on Cleveland's offseason plans pic.twitter.com/e5z9QNp8p8