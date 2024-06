Ο Τζέιλεν Μπράουν στάθηκε άτυχος στην παρέλαση των Σέλτικς για το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Οι Σέλτικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, με τον Τζέιλεν Μπράουν να κατακτά το βραβείο του MVP των τελικών. Ωστόσο ο σταρ της Βοστώνης στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια της παρέλασης στη Βοστώνη για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Τζέιλεν έχασε το δαχτυλίδι του και προσφέρει μεγάλη αμοιβή σε όποιον το βρει και του το παραδώσει.

Ο Μπράουν τελείωσε τη σειρά κόντρα στους Μάβερικς με 20.8 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ είχε 1.6 κλεψίματα. Μεγάλες εμφανίσεις που υπέγραψαν τον τίτλο της ομάδας του Ματσούλα.

