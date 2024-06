Οι Πέλικανς χτύπησαν την πόρτα των Ρόκετς για ανταλλαγή του Ίνγκραμ με τον Σενγκούν, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση.

Οι Πέλικανς ψάχνουν τρόπο να δυναμώσουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με το Athletic οι πελεκάνοι έκαναν πρόταση στους Ρόκετς για ανταλλαγή του Μπράντον Ίνγκραμ με τον Αλπερέν Σενγκούν. Ωστόσο το Χιούστον δεν έδειξε να ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Άλλωστε ο Τούρκος σέντερ έκανε μαγικά πράγματα τη σεζόν που πέρασε, ανεβάζοντας το επίπεδο του παιχνιδιού. Πλέον θεωρείται ίσως ο δεύτερος καλύτερος πασέρ σε ότι αφορά τους σέντερ πίσω από τον Γιόκιτς, ενώ έχει βελτιώσει και τις κινήσεις του στη ρακέτα.

Τελείωσε τη σεζόν με το Χιούστον έχoντας 21.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο. Από την άλλη ο Ίνγκραμ είχε 20.8 πόντους, 5.7 ασίστ και 5.1 ριμπάουντ ανά ματς με τους Πέλίκανς.

The Pelicans offered the Rockets a Brandon Ingram for Alperen Sengun swap this offseason but the Rockets had no interest via @KellyIko



“The Pelicans dangling Ingram in trade talks and in one iteration, a hypothetical Ingram-for-Alperen Şengün swap was mentioned, but the Rockets… pic.twitter.com/70FLTt5Kg4