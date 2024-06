Μπράουν σε Ντόντσιτς: «Λούκα είσαι... killer, σε αγαπώ αδερφέ» (vid)

O Tζέιλεν Μπράουν υποκλίθηκε στον Λούκα Ντόντσιτς μετά το τέλος των τελικών του ΝΒΑ.

Είχαν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που οι Σέλτικς σήκωσαν το τρόπαιο του ΝΒΑ, αλλά τελικά φέτος τα κατάφεραν να πανηγυρίσουν τον τίτλο στους τελικούς κόντρα στους Μάβερικς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν έκανε σπουδαία πράγματα κόντρα στο Ντάλας και κατέκτησε το ΜVP των τελικών, ενώ μετά το τέλος του Game 5 τα... είπε με τον Λούκα Ντόντσιτς, με τους δύο παίκτες να υποκλίνονται ο ένας στον άλλο.

«Λούκα είσαι killer. Μου έβγαλες τον καλύτερο εαυτό μου. Σε αγαπώ, αδερφέ». Από την πλευρά του ο Σλοβένος απάντησε: «Κι εγώ σε αγαπώ αδερφέ».

JB to Luka: "Luka, you're a killer. You got the best out of me. I love you, bro."



Luka's response: "I love you too, bro."



This moment between Luka and JB after the Finals 🙌



(via @NBA) pic.twitter.com/EOzr89Jyb2