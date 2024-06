Ο Πασκάλ Σιάκαμ αναμένεται να υπογράψει το νέο μαξ συμβόλαιο που του δίνουν οι Ιντιάνα Πέισερς για τέσσερα χρόνια και 189.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ εντάχθηκε στους Πέισερς τον Ιανουάριο του 2024 αφού η Ιντιάνα έστειλε στο Τορόντο τον Μπρους Μπράουν, τον Τζόρνταν Νουόρα και τρία μελλοντικά pick πρώτου γύρου για το NBA Draft.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Καμερουνέζος φόργουορντ θα υπογράψει το νέο μαξ συμβόλαιο που του δίνουν οι Πέισερς για τέσσερα χρόνια και 189.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σιάκαμ έφτασε ως τους τελικούς της Ανατολής με τους Πέισερς, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τους μετέπειτα πρωταθλητές Σέλτικς. Φέτος μέτρησε 21.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μ.ό. σε 80 αγώνες με τους Ράπτορς και την Ιντιάνα.

