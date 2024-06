Οι Πίστονς απέλυσαν τον Γουίλιαμς μετά το 14-68 στη regular season

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή αφού απέλυσαν τον Μόντι Γουίλιαμς, ο οποίος είχε συμβόλαιο για άλλα πέντε χρόνια και 65 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μόντι Γουίλιαμς εντάχθηκε στους Πίστονς το καλοκαίρι του 2023, υπογράφοντας για έξι χρόνια και 78.5 εκατομμύρια δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι άνθρωποι του οργανισμού αφού το Ντιτρόιτ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με το χειρότερο ρεκόρ σε ολόκληρη τη λίγκα (14-68), μετρώντας παράλληλα 28 σερί ήττες.

Οι Πίστονς παραμένουν εκτός play off από το 2018/19 και σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, απέλυσαν τον Γουίλιαμς.



ESPN Sources: After one season, the Detroit Pistons have dismissed coach Monty Williams — who leaves with five years and $65M-plus left on his deal. New President Trajan Langdon will move to make his own coaching hire now. pic.twitter.com/QHKivQS5o2