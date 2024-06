Ο Νίκολα Γιόκιτς απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη Σερβία, παίζοντας όμως μπάσκετ και μάλιστα σε ανοιχτό γήπεδο!

Η Σερβία είναι μία από τις χώρες που έχει καταφέρει να πάρει την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το τουρνουά να είναι προγραμματισμένο από τις 27 Ιουλίου μέχρι και τις 11 Αυγούστου.

Οι παίκτες που έχουν κληθεί από την ομοσπονδία της βαλκανικής χώρας, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης πριν αρχίσουν οι αγώνες. Ένας από αυτούς και ο Νίκολα Γιόκιτς. Ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς βρίσκεται στην πατρίδα του όπου για να περάσει η ώρα... παίζει μπάσκετ σε ανοιχτό γήπεδο!

Jokic playing 3x3 in his hometown.

Video recorded by Dragan Toxi Filipović #3x3 #Sombor #Serbia #NBA pic.twitter.com/gzT0yznsE5