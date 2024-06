Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν αναφερόταν στον Snoop Dog, όπως ξεκαθάρισε ο Αμερικανός ράπερ, στο trash talk που έκανε κατά τη διάρκεια του Game 5 των τελικών της Δύσης.

Το Game 5 των τελικών της Δύσης, πριν λίγο καιρό, μεταξύ των Μάβερικς και των Τίμπεργουλβς σημαδεύτηκε από τον Λούκα Ντόντσιτς. Όχι μόνο λόγω της απόδοσης του Σλοβένου αλλά και των όσων φάνηκε πως είπε προς την εξέδρα.

«Ποιος κλαίει τώρα μ@λ@κ@;» είπε ο Ντόντσιτς μετά από ένα καλάθι του στην τρίτη περίοδο και άπαντες θεώρησαν πως το είπε στον Snoop Dog. Ο Αμερικανός ράπερ βρισκόταν στα court seats του παιχνιδιού, αλλά όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε, το trash talking του Ντόντσιτς δεν είχε εκείνον ως αποδέκτη.

Στο «WHOO'S House Podcast» ο Snoop Dog ανέφερε πως όσα είπε ο Ντόντσιτς πήγαιναν σε έναν από την κερκίδα, που νωρίτερα του μίλησε άσχημα λέγοντας «Λούκα κλαψιάρη». Και η απάντηση του Ντόντσιτς ήρθε... πληρωμένη.

Με τον γνωστό ράπερ να αναφέρει πως είναι φαν του Ντόντσιτς, φίλος με τον Ίρβινγκ και λάτρης του Άντονι Έντουαρντς, οπότε από τη στιγμή που βρισκόταν στην πόλη δεν μπορούσε να μην παρακολουθήσει εκείνο το παιχνίδι.

“Luka [Doncic] wasn’t talking to me. It was somebody that was talking sh*t to him… 'Luka you crybaby, you cried!’ Then when [he] took the lead, he said ‘Who’s crying now motherf*cker?’. I was like this [guy] is a dog!”



— Snoop Dogg 😅



(via @DJWhooKid)pic.twitter.com/tOJFo0Y8Md