Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν φτάσει τις 10 σερί νίκες στα Play Offs και κατάφεραν να μπουν σε μία ιδιαίτερη λίστα του NBA.

Οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Ντάλας Μάβερικς επικρατώντας με 106-99 και βρίσκονται πλέον μόλις μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα από τη Βοστώνη παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να γράψει ιστορία και να μπει σε μία αρκετά ιδιαίτερη λίστα του NBA. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μόλις η 9η ομάδα η οποία καταφέρνει να φτάσει τουλάχιστον 10 σερί νίκες κατά τη διάρκεια της postseason.

Η τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό και μάλιστα δύο φορές, ήταν το 2017 όταν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είχαν 10 και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 15!

The Celtics are the ninth team to win 10+ straight games in a single postseason.



The other eight:



2017 Warriors: 15

1999 Spurs: 12

2001 Lakers: 11

1989 Lakers: 11

2017 Cavaliers: 10

2016 Cavaliers: 10

2012 Spurs: 10

2003 Nets: 10 https://t.co/5pAvwjzjtu