Ο Στέφεν Κάρι και ο πατέρα του, Ντελ, θα αρχίσουν δικό τους podcast.

Ο Στέφεν Κάρι αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς του, έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και έχοντας αναδειχθεί σε MVP 2 φορές, όντας παράλληλα το βασικό πρόσωπο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο 36χρονος γκαρντ ωστόσο, πέρα από τα παρκέ θα αρχίσει ασχολείται και με το χώρο τον podcast καθώς θα αρχίσει ένα δικό του, στο οποίο θα έχει πλάι του έναν ακόμη παλιό παίκτη από το NBA, τον Ντελ Κάρι.

Ο παλαίμαχος γκαρντ είναι φυσικά ο πατέρας του Στεφ, ο οποίος πέρασε συνολικά 16 χρόνια στο πρωτάθλημα, φορώντας διαδοχικά τις φανέλες των Τζαζ, Καβαλίερς, Χόρνετς, Μπακς και Ράπτορς, από το 1986 έως και το 2002.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Μαρκ Σπίαρς, το όνομα του podcast θα είναι «Unanimous Media» και θα κάνει ντεμπούτο στις 13/6.

Unanimous Media will debut Heat Check, a new Audible podcast hosted by Stephen and Dell Curry, on 6/13. The podcast will “pull back the curtain on their family’s journey, told through the lens of a father and son, while talking about the biggest names throughout NBA history.” pic.twitter.com/jHIGlYcmO3