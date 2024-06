Μετά από δύο σεζόν στο Λος Άντζελες και την απόλυσή του από τους Λέικερς, ο Ντάρβιν Χαμ επιστρέφει στο Μιλγουόκι και τους Μπακς ως assistant του Ντοκ Ρίβερς.

Επιστροφή στο Μιλγουόκι μετά τη διετία στους Λέικερς για τον Ντάρβιν Χαμ. Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Χαμ θα γίνει ο Νο1 συνεργάτης του Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο των Μπακς και θα ενισχύσει το προπονητικό τιμ.

Darvin Ham is joining the Milwaukee Bucks as the top assistant coach to Doc Rivers, sources tell ESPN. Ham returns to the franchise after spending two years as the Lakers head coach. He had been highly sought-after among teams this spring.