Ο Πορζίνγκις είναι διατεθειμένος να τα δώσει όλα στους τελικούς του ΝΒΑ, ξεχνώντας τους τραυματισμούς.

Ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τον τραυματισμό του ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και αναγκάστηκε να χάσει τα περισσότερα ματς των play off φέτος. Πάντως γύρισε στο Game 1 των τελικών, ήταν εξαιρετικός και βοήθησε την ομάδα του να κάνει το 1-0. Η σειρά πλέον βρίσκεται στο 2-0, με τον Λετονό να γυρνά τον αστράγαλο του κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού και δεν τελείωσε το ματς των Σέλτικς με το Ντάλας.

Ο ίδιος όμως δείχνει πως δεν πτοείται και θα δώσει τα πάντα για να οδηγήσει τους Κέλτες στον τίτλο. Ερωτηθείς για τους τραυματισμούς του, είπε: «Θα... πεθάνω στο παρκέ». Μάλιστα εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα παίξει στον τρίτο τελικό.

