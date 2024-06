Ο Τζέιμς Χάρντεν μάλλον δεν... χάρηκε και τόσο όταν η κοπέλα του έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμα του Ραζόν Ρόντο.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς ήταν καλεσμένος του Ραζόν Ρόντο στον γάμο που έγινε στην Ιταλία αλλά σύμφωνα με ένα βίντεο που διέρρευσε, ένα περιστατικό στάθηκε... αρκετό για να του χαλάσει τη βραδιά! Συγκεκριμένα η κοπέλα που συνόδευε έπιασε την ανθοδέσμη που έπιασε η νύφη και αν κρίνουμε από το βλέμμα του μάλλον δεν του... πολυάρεσε!

Πάντως το διασκέδασε με την ψυχή του καθώς κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο, στα οποία δείχνουν τον Χάρντεν να χορεύει όλη την ώρα μαζί με τον... γαμπρό! Πάντως οι δυο τους δεν έτυχε να συνυπάρξουν ποτέ στην ίδια ομάδα. Και ούτε πρόκειται καθώς ο Ραζόν Ρόντο αποφάσισε πρόσφατα να κρεμάσει τη φανέλα του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο και εστιάστε στην αντίδραση του Χάρντεν

James Harden’s gf caught the bouquet at the wedding.



Peep his reaction 😭 (h/t lyfeofthelitty/TT) pic.twitter.com/6FsV9d7f8r