Η συμμετοχή του Λούκα Ντόντσιτς κρίνεται ως αμφίβολη για το Game 2 των τελικών κόντρα στους Σέλτικς.

Οι Ντάλας Μάβερικς αντιμετωπίζουν τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/6, 3:00) τους Μπόστον Σέλτικς στο πλαίσιο του Game 2 της σειράς των τελικών του NBA, η οποία είναι στο 1-0 υπέρ της ομάδας από τη Βοστώνη.

Ο βασικός σταρ των Μάβερικς που τους «οδήγησε» στην πρώτη παρουσία στους τελικούς μετά την πρωταθληματική χρονιά του 2011, Λούκα Ντόντσις ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στο δεύτερο ματς καθώς η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από τις ΗΠΑ.

Ο λόγος είναι οι πόνοι στον αστράγαλο και το γόνατό του αλλά και ένας νέος τραυματισμό στη θωρακική χώρα. Μέσα στη σεζόν, ο Σλοβένος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο από 33,9 πόντους με 9,8 ασίστ και 9,2 ριμπάουντ σε 13,6 λεπτά συμμετοχής.

Dallas Mavericks' Luka Doncic has an additional injury listed and was downgraded to questionable for Game 2 of the NBA Finals.



New: Thoracic contusion

Also: Right knee sprain

Also: Left ankle soreness



Doncic was not on the court during the open portion of shootaround.