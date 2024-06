Ο Τζος Μάραβιτς, γιος του θρύλου του NBA Πιτ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια Μάραβιτς καθώς ο Τζος, ο μικρότερος γιος του και θρύλου του NBA Πιτ, πέθανε σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Την είδηση επισημοποίησε το κολέγιο LSU όπου ο Τζος είχε αγωνιστεί ο ίδιος και ο πατέρας του ενώ το μόνο που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του είναι το γεγονός ότι πέθανε στο σπίτι του.

Ο Πιτ Μάραβιτς, γνωστός και με το παρατσούκλι, «Pistol Pete» είχε μία σπουδαία καριέρα 10 ετών στο NBA όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Ατλάντα Χοκς, Νιου Όρλεανς, Γιούτα Τζαζ και Μπόστον Σέλτικς διαδοχικά ενώ αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας τραυματισμών.

Το 1988 και σε ηλικία 40 ετών πέθανε από καρδιακό επεισόδιο την ώρα που έπαιζε μπάσκετ σε ένα γυμναστήριο.

LSU Basketball extends its sincere condolences to the family and friends of Josh Maravich.



