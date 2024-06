Νοβίτσκι για ένα μονό με τον Ντόντσιτς: «Πολλά καλάθια, κανείς μας δεν ξέρει να σταματάει»

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι κλήθηκε να απαντήσει τι θα γινόταν αν έπαιζε ένα μονό με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι και ο Λούκα Ντόντσιτς. Δύο μεγάλα κεφάλαια για τους Ντάλας Μάβερικς. Αυτό του Γερμανού είναι μεγαλύτερο. Με το Σλοβένο να πασχίζει να γράψει τη δική του ιστορία, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του στους τελικούς του NBA.

Ο Νοβίτσκι βρέθηκε σε ένα podcast μαζί με τον Σακίλ Ο' Νιλ, με τον άλλοτε σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς να τον ρωτάει ποιος θα κέρδιζε σε ένα μονό με τον Ντόντσιτς, με το δικό του μοναδικό τρόπο: «Και οι δύο στα... ντουζένια σας, μονό, για 100 εκατομμύρια γερμανικά φράγκα. Ποιος θα κέρδιζε;».

«Τι θα είναι; Όποιος σκοράρει, κρατάει την μπάλα; Γιατί ξέρεις κανένας από τους δυο μας δεν σταματάει. Ποιος θα έχει την μπάλα πρώτος;», είπε ο Νοβίτσκι. Και συνέχισε: «Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να τον μαρκάρω. Έχει όλο το πακέτο. Μπορεί να πάει και από τις δύο πλευρές, έχει το step back. Αλλά ξέρω ότι στην καλύτερη μου κατάσταση, θα δυσκολευτεί και αυτός να με μαρκάρει. Οπότε θα είναι μία αναμέτρηση με πολλά καλάθια και σχεδόν καθόλου... φρένο».

Shaq: "Dirk [Nowitzki] in his prime and Luka [Doncic] 1v1 [who wins]?"



Dirk: "Who's got the ball first?... He's got the whole package... That's a matchup with a lot of buckets and not a lot of stops."



(via @bigpodwithshaq)pic.twitter.com/1RnHs0YAtt