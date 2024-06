Kιντ: «Ο Μπράουν είναι ο καλύτερος παίκτης των Σέλτικς» (vid)

Ο Τζέισον Κιντ αποθέωσε τον Τζέιλεν Μπράουν πριν το Game 2 στους τελικούς του ΝΒΑ (10/6, 03:00)

Οι Σέλτικς προηγούνται με 1-0 στους τελικούς του ΝΒΑ και θα υποδεχθούν τους Μάβερικς στη Βοστώνη στο Game 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/6, 03:00). Ο προπονητής του Ντάλας, Τζέισον Κιντ μίλησε για τη μάχη και έβγαλε το καπέλο στον σταρ των Κελτών, Τζέιλεν Μπράουν, αναφέροντας πως είναι ο καλύτερος παίκτης των αντιπάλων.

«Eίναι ο καλύτερος παίκτης των Σέλτικς. Κάνει τα πάντα. Και κάνει ότι κάνει ο καλύτερος παίκτης. Παίζει και στις δύο μεριές του παρκέ στο υψηλότερο επίπεδο. Και το κάνει αυτό σε όλα τα ματς στα play off. Είναι ο MVP των τελικών της Ανατολής», ήταν τα λόγια του Κιντ.

Ο Μπράουν τελείωσε το Game 1 με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του Ματσούλα.

Reporter: What makes going against a guy like Jaylen [Brown] so challenging?



Jason Kidd: Well Jaylen is their best player

