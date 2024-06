Απίθανο στατιστικό: Οι Σέλτικς είχαν 9 μπλοκ, όσες οι ασίστ των Μάβερικς

Οι Σέλτικς έκαναν θραύση στα μπλοκ στο Game 1 και ένα τρομερό στατιστικό δείχνει πόσο μεγάλη διαφορά είχαν από τους Μαβς.

Οι Σέλτικς... καθάρισαν εύκολα τους Μάβερικς στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ, σε ένα ματς που κυριάρχησαν και έβαλαν τις βάσεις από το πρώτο δωδεκάλεπτο.

Οι Κέλτες έκαναν εξαιρετική δουλειά και στις δύο μεριές του παρκέ, ενώ έπαιξαν εξαιρετική άμυνα σε αρκετές περιπτώσεις. Τελείωσαν την αναμέτρηση με 9 μπλοκ. Αλλά υπάρχει και πιο τρελό, καθώς 9 ήταν οι ασίστ των Μάβερικς. Μόλις 9 ασίστ οι Μαβς, όσα μπλοκ είχαν οι Σέλτικς.

Nτόντσιτς και Ίρβινγκ είχαν από 2 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Πορζίνγκις με τον Μπράουν είχαν από 3 μπλοκ, ο Χόρφορντ 2 και ο Τέιτουμ μια τάπα.

The Celtics had as many blocks as the Mavs had assists in Game 1 😳 pic.twitter.com/pw7Og8CYQz