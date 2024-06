H Nτόρις Μπερκ έγραψε ιστορία στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ, με τον σύναδελφο της, Τζέι Τζέι Ρέντικ να την αποθεώνει.

Ιστορία γράφτηκε στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ ανάμεσα σε Σέλτικς και Μάβερικς. Η Ντόρις Μπερκ έγινε η πρώτη γυναίκα αναλύτρια σε τελικό οποιουδήποτε major σπορ στις ΗΠΑ (NBA, NHL, NFL, baseball). Μια σπουδαία δημοσιογράφος και ρεπόρτερ με πολλά χρόνια στα γήπεδα της λίγκας.

Μάλιστα ο πρώην NBAer, νυν αναλυτής του ΝΒΑ και συνάδελφος της και υποψήφιος για τον πάγκο των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, την αποθέωσε σε live μετάδοση σε μια πολύ όμορφη στιγμή.

«Αυτό που κάνει (η Ντόρις) είναι ιστορικό. Είμαι τόσο περήφανος για εκείνη. Σε αγαπώ. Είναι τόσο υπέροχο που δουλεύω μαζί σου», ήταν τα λόγια του, με την Μπερκ να απαντά: «Μη με κάνεις να κλάψω».

