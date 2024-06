ΛεΜπρόν για Ίρβινγκ: «Ο πιο ταλαντούχος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ» (vid)

O ΛεΜπρόν Τζέιμς έβγαλε το καπέλο στον πρώην συμπαίκτη του, Κάιρι Ίρβινγκ.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ πήραν παρέα το πρωτάθλημα του 2016 με τους Καβς μετά την επική ανατροπή (από 1-3 σε 4-3) κόντρα στους Γουόριορς. Μπορεί πλέον να είναι αντίπαλοι, αλλά ο Βασιλιάς έχει μόνο καλά να πει για τον Uncle Drew που προετοιμάζεται για τους τελικούς του ΝΒΑ με τη φανέλα των Μάβερικς κόντρα στους Σέλτικς (7/6, 03:30, το πρώτο ματς).

Ο ηγέτης των Λέικερς μίλησε για τον Ίρβινγκ στο «Mind the Game Pod» και τον χαρακτήρισε ως τον πιο ταλαντούχο παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ: «Είμαι τόσο χαρούμενος... και να τον βλέπω να συνεχίζει την ανάπτυξή του... και ταυτόχρονα, είμαι τόσο τρελός που δεν είμαι πια ο συμπαίκτης του... Είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης που έχει δει ποτέ το ΝΒΑ».

"[I'm] so f*cking happy...and to watch him continue his growth... and at the same time, I'm so f*cking mad that I am not his running mate anymore... He's the most gifted player the NBA has ever seen."



