Ίρβινγκ για Κόμπι: «Μου λείπει κάθε μέρα»

O Κάιρι Ίρβινγκ δεν ξεχνά ποτέ τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ, τον μέντορα του.

Από τη στιγμή που... έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων ο αξεπέραστος Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, μετά από το αεροπορικό δυστύχημα στις 26 Γενάρη του 2020, το μπάσκετ έγινε πολύ πιο φτωχό και έχασε έναν από τους σπουδαιότερους που το αγάπησαν και το τίμησαν (και με το παραπάνω) με την παρουσία τους.

Ο Black Mamba δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα μνημονεύεται όσα χρόνια και αν περάσουν για όσα πρόσφερε στο άθλημα, τον επαγγελματισμό του και την... τρέλα του για σκληρή δουλειά.

Ένας από εκείνους που δεν τον ξεχνά και του λείπει κάθε μέρα είναι και ο Κάιρι Ίρβινγκ. Ο Uncle Drew μίλησε για τον θρύλο των Λέικερς λέγοντας: «Δεν ξέρω αν κανείς εδώ πέρα έχει χάσει έναν μέντορα. Ακόμα και να το λέτε κάθε μέρα, υπάρχει ακόμα αυτή η σύνδεση, όπου θα ειναι πάντα εκεί για σένα. Μου λείπει κάθε μέρα ο Κόμπι», ήταν τα λόγια του σταρ των Μάβερικς που θα κοντραριστεί με τους Σέλτικς στους τελικούς για να φτάσει στο δεύτερο δαχτυλίδι στην καριέρα του.

