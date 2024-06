Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις φαίνεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση από το Game 1 των τελικών του NBA.

Το NBA απέχει πλέον λίγες ημέρες από την αρχή των τελικών του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Ντάλας Μάβερικς δύο ομάδες που έχουν μείνει μακριά από το «δαχτυλίδι» πάνω από μία δεκαετία η κάθε μία.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες για την ομάδα της Βοστώνης, μετρώντας κατά μέσο όρο από 12,3 πόντους με 5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 26,2 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο ο ίδιος είχε τραυματιστεί στο Game 1 κόντρα στους Χιτ και έμεινε εκτός δράσης από τις 29 Απριλίου. Πλέον, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, ο Λετονός έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και αναμένεται να είναι στον πρώτο τελικό τα ξημερώματα της Παρασκευής.

