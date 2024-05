Oι Πέισερς αγωνιούν για την κατάσταση του Χαλιμπέρτον που αποχώρησε τραυματίας στο Game 2 κόντρα στους Σέλτικς.

Καθόλου καλά δεν πήγε το Game 2 των τελικών Ανατολής για τους Πέισερς. Η Ιντιάνα όχι μόνο έχασε το ματς, αλλά είδε τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση.

Ο ηγέτης των Πέισερς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και αποχώρησε στην τρίτη περίοδο. Αυτή η εξέλιξη έχει κάνει την ομάδα του να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, αφού στο ίδιο σημείο είχε θέμα κατά τη διάρκεια της σεζόν και τον οδήγησε να λείψει από 10 παιχνίδια.

Οι Κέλτες είναι στο 2-0 στη σειρά και αν οι Πέισερς χάσουν και τον Χαλιμπέρτον, τότε θα αναζητούν ένα θαύμα για να περάσουν στην επόμενη φάση. Mιλάμε για τον κορυφαίο πασέρ της λίγκας και τον άνθρωπο που οργανώνει έξοχα την επίθεση των Πέισερς, την κορυφαία επίθεση στο ΝΒΑ φέτος.

Tyrese Haliburton (left leg soreness) is OUT for the remainder of Game 2 pic.twitter.com/961BWSBf9P