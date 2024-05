Αποζημίωση 25.000 δολαρίων ζητά από τον ΛαΜέλο Μπολ η οικογένεια του Έιντζελ Τζόζεφ, κατηγορώντας τον πως του έσπασε το πόδι οδηγώντας απερίσκεπτα τον περασμένο Οκτώβριο, έξω από το Spectrum Center.

Ο ΛαΜέλο Μπολ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, φαίνεται πως έσπασε το πόδι ενός 11χρονου παιδιού οδηγώντας το αυτοκίνητό του στη Σάρλοτ. Συγκεκριμένα ο ΛαΜέλο φεύγοντας από το Spectrum Center τον περασμένο Οκτώβριο, κατηγορείται πως με το αυτοκίνητό του πάτησε το πόδι 11χρονου και το έσπασε.

Ο Έιντζελ Τζόζεφ, ο οποίος βρισκόταν εκεί για ένα αυτόγραφο, έχει φυσικά στο πλευρό του την οικογένειά του, που αξιώνει αποζημίωση 25.000 δολάρια. «Ο Μπολ οδηγούσε με εξαιρετικά αμελή και απερίσκεπτο τρόπο. Καθώς επιτάχυνε το όχημά του προς τα εμπρός ξαφνικά, τον τραυμάτισε σοβαρά» αναφέρει η μητέρα του 11χρονου, Ταμάρια ΜακΡέι.

Η οικογένεια επέλεξε την οδό της μήνυσης, ενώ για την δεν είναι λίγες οι φορές που η κάμερα έχει πιάσει τον ΛαΜέλο Μπολ να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα φεύγοντας από το γήπεδο της ομάδας του. Φαίνεται, λοιπόν, πως για τον ΛαΜέλο πρόκειται περί... καταστροφικής σεζόν, μιας και αγωνίστηκε σε μόλις 22 παιχνίδια ένεκα τραυματισμού στον αστράγαλο, ενώ τώρα τα εξωαγωνιστικά του παραπτώματα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Someone compiled clips of LaMelo Ball’s reckless and dangerous driving out of the Charlotte Hornets arena 😳 pic.twitter.com/6C48PDc6E6