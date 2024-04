Οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν πάρει για τα καλά τον... αέρα των Λέικερς και οι φίλοι της ομάδας είχαν τον δικό τους τρόπο να... τρολάρουν τους αντιπάλους τους!

Η νίκη των Νάγκετς επί των Λέικερς στο Game 1 των play off με 114-103 ήταν η... συνέχεια της εξαιρετικής παράδοσης που έχει «χτίσει» η ομάδα του Ντένβερ τον τελευταίο χρόνο.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσει «πελατειακή» σχέση μαζί τους καθώς αυτή ήταν η 9η συνεχόμενη νίκη στα μεταξύ τους παιχνίδια. Συγκεκριμένα οι Λέικερς έχουν να νικήσουν τους Νάγκετς από τον Δεκέμβριο του 2022 (!) καθώς έκτοτε γνώρισαν μία ήττα στην κανονική περίοδο της σεζόν 2022-23, ακολούθησε η «σκούπα» με 4-0 στους τελικούς της Δύσης ενώ και φέτος το Ντένβερ έκανε το 3-0 στην regular season πριν από το πρώτο τους παιχνίδι στα play off.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα μεγάλο ρεκόρ των Νάγκετς, το οποίο προκάλεσε τον εκστασιασμό των φίλων της ομάδας οι οποίοι θέλησαν να τρολάρουν τους Λέικερς. Πώς; Φωνάζοντας λίγο πριν από το τέλος του Game 1 στην «Ball Arena» του Κολοράντο «ποιος είναι ο μπαμπάς σας;»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Nuggets take Game 1. Cue the "who's your daddy" chants by the fans at Ball Arena. pic.twitter.com/2JSB31SxG5