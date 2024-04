Kένι Σμιθ: «Επιλέγω τον Έντουαρντς για κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ αντί του Ντόντσιτς» (vid)

Ο Κένι Σμιθ απιθέωσε τον Έντουαρντς και τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ φέτος.

Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος της regular season, με τους Τίμπεργουλβς να εντυπωσιάζουν και να παλεύουν ακόμα και με την πρωτιά της Δύσης και το Ντάλας να είναι 5ο.

Ο Κένι Σμιθ πήρε θέση για τους σταρ των ομάδων, δηλαδή τον Άντονι Έντουαρντς και τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο παρουσιαστής του TNT δήλωσε πως θα επέλεγε τον ηγέτη των λύκων για την κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ αντί του Σλοβένου.

O Ντόντσιτς μετρά 33.9 πόντους, 9.2 ριμπάουντ και 9.8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ ο Έντουαρντς έχει 26.3 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 5.2 στην κορυφαία σεζόν της καριέρας του στη λίγκα.

Kenny Smith has Anthony Edwards making First Team All-NBA over Luka Doncic 👀



(h/t @ohnohedidnt24 ) pic.twitter.com/bGpDE2Wuh7