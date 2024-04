Nτόντσιτς: Κόντρα στους... κακούς δαίμονες στα play offs, τους Κλίπερς για 3η φορά σε 5 χρόνια

Η μάχη των Μάβερικς με τους Κλίπερς φαίνεται να καθιερώνεται στα play off της Δύσης τα τελευταία χρόνια.

Μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης, έγινε γνωστό και ένα ζευγάρι της Δύσης στον πρώτο γύρο των play off. Οι 4οι Κλίπερς με ρεκόρ 51-29 μέχρι τώρα θα κοντραριστούν με τους 5ους Μάβερικς που έχουν 50-30.

Αυτό σημαίνει πως για 3η φορά τα 5 τελευταία χρόνια θα έχουμε μάχη μεταξύ των δύο ομάδων στα play off. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει καλές αναμνήσεις από τα συναπαντήματα αυτά αφού τον απέκλεισαν και στις δύο περιπτώσεις.

Tη σεζόν 2019-20 οι Κλίπερς είχαν αποκλείσει το Ντάλας με 4-2, ενώ η ομάδα του LA πανηγύρισε και την επόμενη σεζόν. Οι Μάβερικς το πάλεψαν περισσότερο, αλλά έφυγαν ξανά με σκυμμένο το κεφάλι, αφού οι Κλίπερς πέρασαν με 4-3.

Μένει να δούμε αν ο Ντόντσιτς που δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για τους Κλίπερς πάρει επιτέλους την εκδίκηση του.

Mavs will face the Clippers in playoffs for the THIRD time in five seasons 🍿 pic.twitter.com/5W2HpaK0sa