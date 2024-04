NBA: «Θα μπει στο Hall Of Fame ο Βινς Κάρτερ και ο Τσόνσι Μπίλαπς»

Ο Βινς Κάρτερ και ο Τσόνσι Μπίλαπς φαίνεται πως θα είναι δύο από τους επόμενους παίκτες που θα μπουν στο Hall Of Fame.

Μία από τις μεγαλύτερες τιμητικές διακρίσεις που μπορούν να έρθουν μετά το τέλος της καριέρας ενός παίκτη μπάσκετ, είναι το να γίνει ένας από τους εκλεκτούς που βρίσκονται στη λίστα του Hall Of Fame.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, δύο από τους επόμενους παίκτες που θα λάβουν αυτή τη διάκριση είναι ο Βινς Κάρτερ αλλά και ο Τσόνσι Μπίλαπς. Ο πρώτος έχει στο ιστορικό του 8 εμφανίσεις στο All Srtar, συμμετοχές σε καλύτερες πεντάδες του πρωταθλήματος, το βραβείο του καλύτερου rookie το 1999 αλλά και τον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2000. Ο ίδιος είχε φορέσει τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς, Νιου Τζέρσεϊ Νετς, Ορλάντο Μάτζικ, Φοίνιξ Σανς, Ντάλας Μάβερικς, Μέμφις Γκρίζλις, Σακραμέντο Κινγκς ενώ έκλεισε την καριέρα του στους Ατλάντα Χοκς το 2020.

Από την άλλη, ο Μπίλαπς έχει μεταξύ άλλων, ένα πρωτάθλημα το 2004, όταν κατέκτησε και το βραβείο του MVP των τελικών και 5 εμφανίσεις σε All Star. Ο ίδιος έχει αγωνιστεί στους Μπόστον Σέλτικς, Τορόντο Ράπτορς, Ντένβερ Νάγκετς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Νικς και Κλίπερς ενώ αυτή τη στιγμή είναι προπονητής στους Μπλέιζερς από το 2021.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τσαράνια, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

